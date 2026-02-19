75 mil pensionados verán una reducción en el monto de la PGU: Estos son los motivos

19 feb. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que, a partir de febrero, 75 mil pensionados verán una reducción en el monto mensual que habitualmente reciben de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La información surgió en los últimos días a raíz de diversas denuncias de adultos mayores que denunciaron rebajas en el pago de la PGU, a pesar de que la Reforma Previsional busca elevar los montos.

¿Por qué 75 mil pensionados recibirán menos dinero de la PGU?

Según explicaron desde el IPS al diario La Segunda, alrededor de 75 mil adultos mayores recibirán una menor PGU a causa de los nuevos beneficios que se entregan por el Seguro Social aprobado en la Reforma de Pensiones, como los bonos por Años de Servicio o por Expectativa de Vida.

El IPS explicó que para los pagos de febrero de la PGU se revisaron los casos de las personas que "incrementaron su pensión base producto de los nuevos beneficios del nuevo Seguro Social, tal cual lo establece la norma vigente".

"Estos beneficios se incorporan en la pensión base, lo que para algunos casos, por ley, hace disminuir el monto de su Pensión Garantizada Universal", agregaron.

¿Quiénes recibirán un menor monto de la PGU?

El organismo encargado de los pagos detalló que la PGU entrega el monto máximo posible —según la edad del beneficiario— solo a quienes reciban una pensión base mensual de hasta $789.139.

Por lo tanto, los pensionados que obtienen una jubilación superior a este monto, recibirán un pago de la PGU inferior, que será calculado de manera proporcional.

No obstante, el IPS argumentó que, a pesar de que "les disminuye parcialmente el monto de su PGU, al recibir el incremento con los nuevos beneficios de la Reforma, el monto total final de ingresos para estas personas aumentó en promedio $75 mil".

Por último, hay otro grupo de 7 mil personas que dejarán de recibir la PGU por superar el límite superior actual establecido por ley para acceder al beneficio, esto es $1.252.602. Sin embargo, "al incorporarse los beneficios del Seguro Social, estas personas pasan a percibir en promedio un aumento de $89 mil".

