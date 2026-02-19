Hallan cuerpo enterrado bajo una casa en Estación Central: Se investiga participación de Los Mapaches del Tren de Aragua
¿Qué pasó?
Las autoridades encontraron un cuerpo enterrado bajo la losa de una casa ubicada en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con información preliminar entregada en la mañana de este jueves, el sector donde está emplazada la vivienda es controlado por Los Mapaches, una facción del Tren de Aragua.
BIPE de la PDI trabaja en el macabro hallazgo
Se investiga si la peligrosa banda de crimen organizado está detrás del crimen. La víctima estaba enterrada a aproximadamente un medio y medio bajo tierra.Ir a la siguiente nota
Actualmente, profesionales del Ministerio Público y detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) están a cargo del caso.
