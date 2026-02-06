Colombia aprueba extradición de Dayonis Orozco, acusado de crimen del mayor Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda

06 feb. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó la extradición a Chile de Dayonis Orozco, miembro del Tren de Aragua acusado del asesinato del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez y del secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda.

Desde el máximo tribunal colombiano señalaron que "la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo".

La Corte Suprema concluyó que la solicitud cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y por el tratado de extradición vigente entre Colombia y Chile, precisando que los delitos por los cuales es requerido en nuestro país también están tipificados en la legislación colombiana.

Dayonis Orozco fue detenido en Colombia en 2024, tras una extensa búsqueda iniciada luego del homicidio del uniformado, perpetrado el 10 de abril de ese mismo año en la comuna de Quinta Normal, cuando se percató de que una banda estaba robando celulares.

El imputado escapó por diversos países antes de su captura. De hecho, logró transitar por Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, hasta ser detenido en las cercanías de Cali, en territorio colombiano. Con el tiempo, se informaría sobre su eventual participación en el crimen del exteniente Ronald Ojeda también.