Retiran lote de choritos en conserva por riesgo de botulismo: Síntomas afectan el sistema nervioso 12 horas después de consumirlos

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) informó el retiro preventivo del producto choritos con aceite marca Antartic, debido al riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinum, la cual puede provocar una grave intoxicación alimentaria conocida como botulismo.

¿Cuál es el lote afectado?

Según detalló la autoridad sanitaria, el producto involucrado corresponde a latas en conserva de choritos con aceite, de 190 gramos, lote N° L 23 12 25, con fecha de elaboración 23 de diciembre de 2025 y fecha de vencimiento diciembre de 2029. El alimento fue elaborado por la empresa Pesquera Trans Antartic Ltda.

Riesgo de botulismo

Desde el Minsal explicaron que la principal preocupación frente a la presencia de Clostridium botulinum es el desarrollo de botulismo, una enfermedad grave que se produce al consumir alimentos contaminados con la toxina que genera esta bacteria, la cual suele proliferar en condiciones anaeróbicas, como las que se dan en conservas defectuosas o mal elaboradas.

Por este motivo, la autoridad recomendó a las personas que tengan este producto en sus hogares no consumirlo bajo ninguna circunstancia.

Los síntomas del botulismo afectan el sistema nervioso y pueden aparecer entre 12 y 36 horas después del consumo del alimento contaminado. Entre ellos se encuentran visión borrosa o doble, dificultad para hablar o tragar, debilidad muscular progresiva y parálisis, entre otros.

