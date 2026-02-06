Eclipse solar anular del 17 de febrero: ¿En qué zona de Chile se verá?

06 feb. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Se acerca el primer eclipse solar anular de 2026, uno de los eventos más llamativos del calendario astronómico de febrero. Este fenómeno —conocido también como “anillo de fuego”— ocurre cuando la Luna cubre el centro del Sol, bloqueando cerca del 96% de su superficie visible, pero dejando un círculo brillante de luz alrededor del borde.

Según explica la NASA, un eclipse solar se considera anular cuando la Luna, al encontrarse más alejada de la Tierra, se ve más pequeña que el Sol y no logra cubrirlo por completo, generando así el característico anillo luminoso.

Este eclipse tendrá visibilidad total en la Antártica, aunque la mala noticia es que en África, Sudamérica y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, podrá apreciarse de manera parcial.

¿En qué zona de Chile se verá el eclipse?

Este primer eclipse solar del año ocurrirá el martes 17 de febrero de 2026. De acuerdo con Star Walk, el eclipse parcial comenzará cerca de las 09:56 GMT (06:56 en Chile), mientras que la fase de anularidad iniciará a las 11:42 GMT (08:42 en Chile).

El eclipse alcanzará su punto máximo a las 12:12 GMT, para luego finalizar su fase anular a las 12:41 GMT, concluyendo completamente alrededor de las 14:27 GMT. En total, el fenómeno tendrá una duración cercana a las cuatro horas.

Según Time & Date, el eclipse no será visible desde la mayor parte del territorio chileno. No obstante, algunas localidades del extremo sur podrían observarlo de manera parcial, entre ellas Puerto Williams y Punta Arenas, a partir de las 07:04 horas del martes 17.