Los motivos del cierre de conocida sandwichería en Parque Arauco: "Gente experta en hacerme perder tiempo y dinero"

06 feb. 2026 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, un conocido local especializado en sándwiches ubicado en el mall Parque Arauco, en Las Condes, anunció que bajará sus cortinas para siempre.

Su dueño reveló que los motivos principales del cierre son ajenos a la empresa, pero el problema escaló hasta afectar a los clientes. Se trata de La Fiambrería.

¿Por qué cierra La Fiambrería?

La Fiambrería dirá adiós al Parque Arauco por múltiples fallas en la construcción del local por parte de la constructora, que incluyen problemas en los sistemas de emergencia, malas terminaciones y roturas de cerámicas por todo el local.

"Elegí a la peor constructora posible como si estuviera buscando problemas activamente. Un salto al vacío con gente que solo resultó ser experta en hacerme perder tiempo y dinero", dijo Marcos Somana en el video.

El dueño del restaurante enfatizó que esto le trajo problemas en su vida personal, destacando que quiere tener tiempo para su familia y a la vez "hacer algo con cariño": "Prefiero tener menos tiendas, pero hechas con cariño, propósito, alma, a nueve copias vacías", concluyó.