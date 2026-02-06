Histórica marca de conservas se va a quiebra: Culpan a empresas orientales de "destruir el mercado"

06 feb. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, una de las conserveras históricas de Chile se declaró en quiebra tras deber más de 2 mil millones de pesos a diversos actores empresariales.

Acusan que el motivo principal de la grave situación financiera que atraviesan es debido a la competencia extranjera, específicamente compañías orientales.

"La competencia destruyó el mercado", enfatizó Mario Consigliere, uno de los representantes de la familia que tiene el control de la empresa.

El fin de la conservera

La conservera Centauro, fundada por migrantes italianos en Valparaíso, fue declarada en quiebra el pasado jueves ante el Juzgado de Letras de La Calera, presentando documentos por deudas millonarias.

Durante más de 100 años se dedicaron a la conserva de pasta de tomate, legumbres, maíz, frutas y mermeladas, principalmente en el mercado internacional. A pesar de que esa fue la clave de su éxito, acusan a China de "destruir el mercado".

"La competencia de China es desastrosa y destruyó el mercado de las conserveros en Chile. Se les comentó a las 110 personas que trabajan con nosotros esta situación, pero no queremos cerrar y estamos trabajando para llevar adelante un proceso de reorganización", enfatizó Consigliere.

Adeudan cerca de $2.343 millones con varios acreedores, entre ellos el Banco Consorcio. Además, mantiene una deuda por facturas impagas de $251.398.686.

