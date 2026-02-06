Video captó el momento: Delincuentes engañaron a matrimonio de adultos mayores en Maipú y les robaron la pensión

06 feb. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un indignante robo afectó a un matrimonio de adultos mayores, ambos de más de 70 años, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, luego de que delincuentes les arrebataran parte de su pensión.

El hecho ocurrió el pasado martes 3 de febrero en la Villa Blanco Encalada, cuando cerca de las 15:00 horas un grupo de tres hombres llegó hasta el frontis de la vivienda donde la pareja reside junto a sus hijos.

Según se aprecia en un video compartido por el medio La Voz de Maipú, uno de los involucrados llamó a la puerta asegurando que iba a pagar una supuesta deuda de menos de $20 mil que uno de los hijos del matrimonio le había prestado.

Le robaron $120 mil a los adultos mayores

Ahí fueron recibidos por el hombre y la mujer, quienes, pese a encontrarse solos en ese momento, permitieron el ingreso del sujeto, luego de que este afirmara necesitar vuelto del dinero entregado y un vaso de agua, todo con intención de despistarlos.

En ese contexto, mientras el adulto mayor se dio vuelta, el delincuente tomó una billetera que se encontraba sobre el sofá del living, desde donde sustrajo $120 mil, correspondientes a parte de la jubilación del afectado.

De acuerdo con el citado medio, la vivienda habría sido vigilada durante varios días por los delincuentes. En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando el caso para dar con el paradero de los responsables.