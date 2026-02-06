Fábrica y maestranza del Ejército comenzará a vender mochilas y bolsos militares

06 feb. 2026 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, las Fábricas y Maestranzas del Ejército (conocido por su sigla FAMAE) anunciaron que venderán mochilas y bolsos militares.

La línea "Textiles Famae" está inspirada en modelos que utilizan miembros del Ejército, como el bolso táctico, el bolso soldado y el bolso commander.

Los tipos de mochilas y bolsos que ofrecen

Por medio de una publicación de Instagram, las Fábricas y Maestranzas del Ejército publicaron la nueva línea que ya tienen disponible para la venta a todo público.

Entre los modelos de mochila, está la "Mochila 3 días", de color coyote con una gran capacidad de almacenamiento. Su par, la "Mochila Commander", que es casi el triple de grande que la anterior, pero con un formato liviano.

Y, por otro lado, están los bolsos militares: el "Bolso Táctico", que es de alta resistencia y un poco más grande que la mochila; el "Bolso Soldado", que posee múltiples bolsillos y un gran tamaño; y por último, el "Bolso Médico", que es uno de los más grandes para llevar los artículos en tres secciones diferentes.

Mira todas las opciones: