Anuncian cambios al Servicio Militar: Nuevas fechas de ingreso y aumento histórico en las remuneraciones

03 feb. 2026 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Militar Obligatorio (SMO) tendrá importantes modificaciones a partir de 2026. El Ejército, junto al Ministerio de Defensa, pondrá en marcha una nueva fase del proceso que incorpora cambios en la modalidad de ingreso, el modelo formativo, la duración del servicio y los montos de remuneración para los conscriptos.

A esto se suma la firma de nuevos convenios con Sofofa y ChileValora, que permitirán a quienes participen del SMO acceder a certificaciones laborales, programas de capacitación, preparación para la PAES y cursos impartidos por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

¿Cuáles son los principales cambios?

Según información publicada por La Tercera, uno de los ajustes más relevantes está relacionado con el ingreso al SMO. Desde 2026 existirán dos procesos de acuartelamiento al año: uno en abril y otro en agosto.

Los jóvenes que cuenten con razones justificadas podrán incorporarse durante el segundo semestre. Pese a esto, se mantiene la duración máxima del servicio en dos años, divididos entre un primer periodo enfocado en la instrucción militar y un segundo orientado al desarrollo de competencias profesionales.

Regreso del Curso Especial de Instrucción Militar

Con la finalidad de fortalecer la formación continua, se reincorporará el Curso Especial de Instrucción Militar, que se realizará durante enero y febrero por dos años consecutivos. Este programa está dirigido a estudiantes que cursen el último año de enseñanza media o educación superior, tal como se aplicaba en 2019.

El curso se impartirá en unidades del Ejército ubicadas en Valparaíso, Los Andes, San Bernardo, San Fernando, Concepción, Temuco y Osorno.

Itinerarios formativos y carrera militar

A partir del segundo año de servicio, los conscriptos podrán optar por continuar una carrera militar o enfocarse en fortalecer su preparación académica o técnica, según sus intereses y proyección laboral.

Aumento significativo en las remuneraciones

Uno de los cambios más destacados es el aumento del sueldo mensual. En comparación con 2024, la remuneración subirá en un 75%.

Primer año: $230.165 mensuales, cifra que, junto con asignación de zona, puede llegar hasta $394.611. Segundo año: $242.496 mensuales, con posibilidad de alcanzar hasta $415.707.

Mejoras en condiciones de servicio

El SMO también incorporará una serie de medidas orientadas al bienestar y seguridad de los conscriptos, incluyendo:

Evaluaciones de salud periódicas.

periódicas. Capacitación continua para instructores.

para instructores. Priorización en procesos de vacunación .

. Fortalecimiento de la Oficina de Asistencia al Soldado Conscripto.

