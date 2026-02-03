Rapa Nui rechaza propuesta del Ejecutivo que creaba gobierno autónomo en la isla

03 feb. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Los habitantes de Rapa Nui rechazaron la propuesta del Ejecutivo que buscaba crear un Gobierno de Territorio Especial en la isla, separándola administrativa y políticamente de la Región de Valparaíso.

En la consultada realizada este domingo, la opción "No" obtuvo 959 votos (87%), mientras que 114 personas optaron por respaldar la iniciativa.

"Una señal política inequívoca"

A través de un comunicado, la comunidad Honui afirmaron que "este resultado constituye una señal política inequívoca. El Pueblo Rapa Hui que participó de este proceso no otorgó su consentimiento a la propuesta de Estatuto Especial".

"La autodeterminación implica que somos nosotros quienes definimos libremente nuestro estatus político y nuestro modelo de desarrollo, sin presiones, sin imposiciones, sin diseño institucionales que no emanen de un consenso real del Pueblo Rapa Hui", indicaron.

Asimismo, plantearon que este resultado "no puede ser interpretado como una renuncia a nuestras demandas históricas, ni como un rechazo a la autonomía o al autogobierno".

"Expresa una objeción política al modo en que el Estado ha conducido este proceso, a la insuficiencia de garantías, a la falta de consensos amplios y a la ausencia de un enfoque verdaderamente descolonizador en la construcción de institucionalidad para Rapa Nui", añadieron.