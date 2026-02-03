Rematarán casas desde 300 UF en distintas regiones del país: Así puedes participar

03 feb. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Si estás buscando cambiar de casa o departamento, febrero podría ser tu oportunidad. Remates Macal, reconocido portal de subastas en Chile, anunció el remate de más de 90 inmuebles durante este mes, con propiedades que parten desde las 300 UF ($11.909.511).

Entre los bienes ofertados se encuentran más de 60 casas, más de 10 departamentos y otras propiedades distribuidas en diversas regiones del país.

Uno de los ejemplos más destacados es una casa ubicada en Villa Santa Teresita, en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso. Se trata de una vivienda de dos pisos, situada en un barrio consolidado, con áreas verdes, calles residenciales y acceso a comercio, cuyo valor base es justamente 300 UF.

El evento se llevará a cabo el 25 de febrero a las 12:00 horas, en formato online, y el acceso a la subasta se habilitará una vez que el postulante pague la garantía correspondiente a cada inmueble.

¿Cómo participar?

Selecciona el inmueble

Ingresa al portal de Remates Macal (ingresa aquí), identifica la casa o departamento que deseas adquirir y haz clic en “¡Inscríbete Ahora!”.

Inicia sesión o crea una cuenta

Debes acceder con tu cuenta registrada (RUT y nombre) o crear una nueva seleccionando “Crear Cuenta”. La plataforma guiará todos los pasos para continuar el proceso.

Paga la garantía

Según el documento Procedimiento Licitación Subasta Propiedades —disponible públicamente en el sitio web de Macal— deberás abonar la garantía mediante Servipag, Transbank, Botón de pago Santander o transferencia electrónica.

Adjudicación y cierre de negocio

Si te adjudicas la propiedad, deberás realizar el Cierre de Negocio, instancia donde se formaliza la adjudicación y se pagan los gastos del comprador, disponibles para revisión en el apartado E del documento oficial.

El plazo para completar este proceso es de 72 horas hábiles posteriores a la subasta, salvo que las Bases Especiales de un inmueble señalen un plazo menor, que puede ser de 48 horas.

Todo sobre Remates