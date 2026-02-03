Durará hasta ocho horas: Once comunas de la RM tendrán cortes de luz para este martes 3 de febrero

03 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este martes 3 de febrero en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en once comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 3 de febrero?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Conchalí, Quinta Normal, Renca, Providencia, Santiago, Ñuñoa, San Joaquín, Macul, La Florida, Maipú y Estación Central.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Conchalí

Conchalí / Enel

Corte de luz en Quinta Normal

Quinta Normal / Enel

Corte de luz en Renca

Renca / Enel

Corte de luz en Providencia

Providencia / Enel

Corte de luz en Santiago

Santiago / Enel

Corte de luz en Ñuñoa

Ñuñoa / Enel

Corte de luz en San Joaquín

San Joaquín / Enel

Corte de luz en Macul

Macul / Enel

Corte de luz en La Florida

La Florida / Enel

Corte de luz en Maipú

Maipú / Enel

Corte de luz en Estación Central

Estación Central / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

Todo sobre Corte de luz