Masivo corte de luz en la zona sur: Miles de clientes afectados entre las regiones de Ñuble y Los Lagos

30 en. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este viernes, se han registrado masivos cortes de luz en la zona sur del país, la cual está siendo afectada por lluvias y tormentas eléctricas.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, hay masivos cortes de suministro eléctrico en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, que en un momento alcanzó los 158 mil clientes afectados entre las cuatro.

Según el sitio web del organismo, a las 14:00 horas de este viernes, se registraban 14.951 casas sin luz en la región de Ñuble, mientras que en el Biobío los afectados llegaban a los 21.685, y La Araucanía 11.382.

Pero la región más afectada fue Los Lagos, la que a las 12:00 horas contaba con 84.306 hogares sin suministro. Sin embargo, ese registro bajó considerablemente, ya que a las 14:00 había 3.525 viviendas sin electricidad.



¿Qué dijo el Coordinador Eléctrico Nacional?

El Coordinador Eléctrico Nacional explicó, por medio de redes sociales, que a las 11:26 horas se produjo la pérdida de abastecimiento de las ciudades de Puerto Montt y Chiloé, en la región de Los Lagos, "con un consumo equivalente a 235 MW".

El incidente se debió a "la desconexión de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Tineo-Puerto Montt, a raíz de descarga atmosférica", indicó el organismo, agregando que posterior a ello se activó el Plan de Recuperación del Servicio en la zona.

Minutos después, se señaló que dicho Plan de Recuperación logró mantener a la Central Hidroelétrica Canutillar, aportando 150 MW. Además, se energizó el cruce aéreo a Chiloé, para recuperar los consumos de la isla.

Otras regiones sin suministro

Además, también hay otras regiones de la zona sur con el mismo problema de electricidad, pero en menor medida que las anteriormente nombradas: Maule (1.215) y Los Ríos (5.150).

Además, en la zona central también hay zonas afectadas, aunque seguramente los motivos son diferentes: Región Metropolitana (2.342), Valparaíso (807), O'Higgins (1.887).