Dictan prisión preventiva para Ángela Vivanco por Caso Muñeca Bielorrusa

30 en. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, investigada por el denominado Caso Muñeca Bielorrusa.

La exjueza es imputada como autora de los delitos de cohecho y lavado de activos. En la causa también figura su esposo, el empresario Gonzalo Migueles, quien actualmente también se encuentra en prisión preventiva.

Vivanco deberá estar al menos 120 días en prisión preventiva, ya que es el plazo que fijó el tribunal para la investigación correspondiente.

Caso Muñeca Bielorrusa

El Ministerio Púbico acusa a Ángela Vivanco de recibir una millonaria coima en dólares para favorecer al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM), en medio de una disputa judicial que la firma mantenía con la cuprífera estatal Codelco.

El ente persecutor sostiene que el soborno llegó a sus manos a través de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes eran representantes de CBM, al mismo tiempo que visitaban la casa de la exjueza, ya que mantenían una amistad.

El magistrado Cristián Sánchez dio por acreditados tres delitos de cohecho y lavado de activos por parte de la exministra de la Corte Suprema. Asimismo, estableció la existencia de un delito de lavado de activos en su contra.

La medida cautelar dictaminada este viernes es histórica, ya que es primera vez que un miembro del máximo tribunal tendrá que cumplir prisión preventiva por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Vivanco cumplirá con su medida cautelar en un nuevo módulo especial del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en donde se mantuvo "en tránsito" durante estos días de formalización.

Detención de Ángela Vivanco

La detención de Vivanco se produjo la noche del domingo 25 de enero. Personal del OS7 de Carabineros llegó hasta su casa ubicada en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, para concretar el procedimiento.

Su arresto se logró tras una resolución judicial emanada desde el mismo tribunal que dictaminó su cautelar. El fiscal Marco Muñoz Becker, de Fiscalía Regional de Los Lagos, indicó en aquella oportunidad que "se dieron cumplimiento a todas las formalidades legales, se le hizo lectura de los derechos que le corresponden".

En la instancia, Vivanco contó con la participación de su abogado defensor, y "no hubo ningún inconveniente ni altercado", explicó el persecutor.