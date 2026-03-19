Ministro de Transporte no descarta reducir flota de buses RED en Santiago: "Hay justificaciones técnicas para hacerlo"

19 mar. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, planteó la posibilidad de que se reduzca la flota de buses RED en la Región Metropolitana, ante supuestas ineficiencias detectadas.

La autoridad de Gobierno se refirió al tema durante un punto de prensa, en el marco de un encuentro de túneles de la futura Línea 7 del Metro de Santiago.

"Han aumentado el déficit del sistema"

De Grande aseguró que, en Santiago, los servicios RED "han aumentado el déficit del sistema en forma tremendamente significativa", y que los buses podrían no ser adecuados para todas las regiones.

"La responsabilidad nuestra es, en función de las necesidades de cada territorio, avanzar con aquellas propuestas de transporte que le hagan mucho más sentido y mejoren directamente la calidad de vida", dijo.

En la instancia, el ministro aclaró que seguirá el subsidio al sistema RED, indicando que este ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años, superando los US$1.200 millones.

Ministro no descarta un reajuste en flota de buses Red

Para garantizar un uso eficiente de los recursos, De Grange remarcó la necesidad de un análisis riguroso. Según indicó, se debe realizar una evaluación precisa sobre recorridos, horarios y las justificaciones con ciertos tipos de buses.

"Ese análisis técnico, fino, preciso, es fundamental hacerlo para usar de forma responsable los recursos de todos los chilenos y priorizar aquellas necesidades que son más transversales", expresó la autoridad.

Al ser consultado directamente sobre la posibilidad de reducir la flota de buses RED bajo ese criterio, el secretario de Estado fue categórico: "Por supuesto que yo creo que hay justificaciones técnicas para hacer un ajuste de flota sin afectar la calidad de servicio".

"Hay muchas ineficiencias"

A modo de ejemplo, el titular de Transportes y Telecomunicaciones argumentó que en distintos lugares de Santiago "circulan tres o cuatro buses pegados" o hay "buses articulados circulando en la noche".

A raíz de estas observaciones, De Grange aseguró que ya ha conversado con los equipos del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM).

"Hay muchas ineficiencias que ya he conversado con los equipos de la DTPM, de tal forma de optimizar la calidad de servicio sin que ello signifique un deterioro ni en los tiempos de viaje, ni en los tiempos de espera de cara a los pasajeros", concluyó.

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