Cencosud activa ambicioso proyecto inmobiliario en Santiago: Contempla viviendas, comercio y servicios

11 may. 2026 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo desarrollo urbano se proyecta en el sector nororiente de la Región Metropolitana. El holding Cencosud, ligado a la familia Paulmann, activó un ambicioso anteproyecto inmobiliario en la comuna de Lo Barnechea, en un terreno de 7,7 hectáreas adquirido en 2010 al Colegio Craighouse.

El predio está ubicado en Avenida José Alcalde Délano, a la altura del 12.020, y corresponde a una iniciativa de Cencosud Inmobiliaria que busca integrar comercio, servicios y viviendas en un mismo espacio.

¿Qué contempla el proyecto?

El anteproyecto considera dos inmuebles destinados a equipamiento, que incluirán 62 locales comerciales, además de un gimnasio y un centro médico. A esto se suma un conjunto de cuatro edificios residenciales que albergarán 42 departamentos.

De acuerdo a lo informado por Diario Financiero, la propuesta contempla una superficie total construida de 136.364 metros cuadrados. En detalle, los edificios de equipamiento podrían alcanzar hasta seis pisos, mientras que las estructuras destinadas a viviendas tendrían tres niveles.

Tramitación y requisitos pendientes

El documento emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) advierte que el proyecto aún debe cumplir etapas clave antes de concretarse. "Tener presente que este proyecto deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", señala el texto.

Esto se debe a que el anteproyecto aprobado —con una vigencia de un año— solo valida las condiciones urbanísticas del terreno, sin autorizar intervenciones en espacios públicos o privados.

Para avanzar, la empresa deberá solicitar el permiso de edificación correspondiente, paso necesario para iniciar las obras.

Cambios normativos podrían afectar la iniciativa

El ingreso del anteproyecto se realizó antes de la actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Lo Barnechea, normativa que comenzó a regir el 30 de octubre de 2025.

Según el municipio, esta actualización busca concentrar el desarrollo en zonas con mejores atributos urbanos, además de reducir la densidad y altura en sectores de faldeos de cerros y áreas precordilleranas. En ese contexto, expertos del sector advierten que la nueva normativa podría dificultar la viabilidad del proyecto presentado por la compañía.

Incluso, el nuevo PRC habría mejorado las condiciones de constructibilidad en otros sectores, como el entorno del Portal La Dehesa, donde ahora se permitiría el desarrollo de oficinas y edificaciones de hasta ocho pisos.

Este sería el tercer proyecto de Cencosud que incorpora viviendas. "Esta iniciativa marca el ingreso de la compañía al negocio de renta residencial, consolidando su visión de centros comerciales como espacios de usos mixtos que integran servicios, vivienda, gastronomía y áreas verdes y esparcimiento", señaló la empresa al citado medio.

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