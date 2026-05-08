Así será el primer PriceSmart de Chile: Tendrá restaurante, farmacia, óptica y una inversión de casi US$10 millones

08 may. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

PriceSmart sigue acelerando su aterrizaje en Chile. La cadena estadounidense de club de compras por membresía acaba de ingresar una consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para definir si la construcción de su primer local en el país debe someterse a una nueva evaluación ambiental.

El local se emplazará en Chicureo, en la comuna de Colina, en la Carretera General San Martín Nueva (E9N), y demandará una inversión de US$9,8 millones.

¿Cómo será el primer PriceSmart de Chile?

Según se detalla en el documento enviado al SEA, el recinto tendrá dos pisos y una superficie total construida de 9.437 metros cuadrados, sobre un terreno de 3,3 hectáreas.

El primer piso estará íntegramente dedicado a la atención de público, con una amplia sala de ventas de 5.517 m². Junto a la oferta tradicional de la cadena, contará con servicios complementarios como farmacia, óptica, restaurante y centro de neumáticos, además de una zona logística para carga y descarga de insumos.

El segundo piso tendrá un rol estrictamente administrativo, con oficinas, sala de reuniones, comedor del personal y áreas técnicas.

¿Quiénes lideran el proyecto?

La expansión de PriceSmart en Chile es liderada por Cristóbal Lira, exalcalde de Lo Barnechea y quien durante 20 años formó parte de D&S, hoy Walmart.

Lo acompañan José Pablo Ruiz y Francisco Levine como directores ejecutivos, mientras que Juan Pablo Valdés asumirá como gerente general para Chile. El diseño del recinto está a cargo de BL Arquitectos, oficina liderada por el arquitecto Pablo Larraín.

Proyectan más locales en Chile

Chicureo sería solo el comienzo de su proyecto en Chile, ya que PriceSmart planea abrir al menos otros dos locales en la Región Metropolitana, con uno de ellos contemplado en el sector de Peñalolén y el otro en Las Condes, en el sector de Los Dominicos, según publicó DF hace algunas semanas.

La empresa, listada en el Nasdaq y con ventas anuales de US$5.300 millones, también opera en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia.

PriceSmart es una cadena estadounidense fundada en 1993 por Robert Price y opera con un sistema de membresía anual, que permite el acceso a grandes tiendas con productos a precios más bajos que el retail tradicional.

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