Temblor en la zona sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

08 may. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes 8 de mayo, a las 16:04 horas, un temblor de magnitud 3,9 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 143 km al noroeste de Concepción, en la región de Biobío, con una profundidad de 24 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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