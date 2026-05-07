Temblor se percibe en el centro norte de Chile: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

07 may. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,9 se registró en la tarde de este jueves 7 de mayo en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 13:36 horas.

El Centro Sismológico Nacional señaló que el movimiento telúrico ocurrió 35 kilómetros al Oeste de La Serena, en la región de Coquimbo. Además, tuvo una profundidad de 30 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado de personas lesionadas o daños a infraestructura producto de este sismo.

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