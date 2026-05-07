Desarticulan laboratorio de éxtasis en Quilicura: Se incautaron prensas industriales y más de 2.500 pastillas

07 may. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

En un operativo de alta precisión, Carabineros, en coordinación con la Fiscalía, desmantelaron un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de éxtasis (MDMA). El centro de operaciones se encontraba ubicado en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, evidenciando una red de distribución que pretendía abastecer de sustancias ilícitas al sur del país.

El origen de la investigación

La diligencia es el resultado de un trabajo investigativo que comenzó en septiembre del año pasado. Tras un procedimiento inicial en la Región de Los Ríos, el personal de inteligencia policial no se limitó a la captura de microtraficantes locales, sino que escaló en la cadena de mando hasta identificar al proveedor principal.

La investigación permitió rastrear el origen de las pastillas hasta un inmueble en Quilicura, el cual fue intervenido durante la madrugada, culminando con la detención de cinco ciudadanos extranjeros.

Evidencias y modo de operar

Durante el allanamiento, Carabineros incautó más de 2.500 pastillas de MDMA, además de:

Prensas industriales: Utilizadas para dar forma a las dosis.

Cuños: Moldes metálicos para estampar logos específicos en las pastillas.

Precursores químicos y colorantes: Insumos básicos para la síntesis de la droga.

Equipos tecnológicos: Teléfonos celulares y CPUs que serán periciados para rastrear más nexos criminales.

"La ganancia proyectada para esta organización criminal superaba los 50 millones de pesos, considerando que, mientras en Santiago una dosis cuesta entre $5.000 y $10.000, en el sur su valor puede duplicarse hasta los $20.000", señaló la capitán de Carabineros Belén Galaz.

Un peligroso reincidente en libertad vigilada

Uno de los puntos que más llamó la atención de las autoridades es el perfil de los detenidos. De los cinco extranjeros capturados, tres se encuentran en situación migratoria irregular.

Sin embargo, el dato más alarmante involucra a un ciudadano colombiano que ya había sido detenido por el OS7 en el año 2021.

En aquella ocasión, el sujeto fue vinculado a una operación transnacional donde se incautaron más de 3 toneladas de marihuana. Pese a su historial, se encontraba cumpliendo una pena bajo el beneficio de libertad vigilada, el cual aprovechó para continuar liderando la fabricación de drogas sintéticas.

Los próximos pasos

Los cinco imputados fueron puestos a disposición de la justicia para su control de detención, donde se espera que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva dada la gravedad de los delitos y el peligro de fuga.

Por su parte, Carabineros enfatizó que la investigación sigue abierta para determinar el origen de los precursores químicos y si existen otros puntos de venta a nivel nacional.

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