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Cambia precio de combustibles: Confirman leve variación en las bencinas y fuerte caída del diésel desde este jueves

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció este miércoles que el precio de las bencinas volverá a tener una variación desde este jueves 7 de mayo.

Esta actualización en sus precios ocurre luego de la última alza del pasado 16 de abril en que se registraron aumentos de hasta $36 pesos por litro, específicamente del diésel.

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En esta ocasión, todos los combustibles presentarán cambios en su valor, a excepción de la parafina, que mantendrá su precio.

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¿Cuánto suben las bencinas y el diésel?

De este modo, desde este jueves 7 de mayo, el precio de los combustibles presentará las siguientes variaciones: 

  • Gasolina de 93 octanos: +$0,1 por litro.
  • Gasolina de 97 octanos: -$0,6 por litro.
  • Parafina: $0,0 por litro.
  • Diésel: -$47,3 por litro.
  • GLP de uso vehicular: +$49,3 por litro.

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