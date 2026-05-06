Cambia precio de combustibles: Confirman leve variación en las bencinas y fuerte caída del diésel desde este jueves
¿Qué pasó?
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció este miércoles que el precio de las bencinas volverá a tener una variación desde este jueves 7 de mayo.
Esta actualización en sus precios ocurre luego de la última alza del pasado 16 de abril en que se registraron aumentos de hasta $36 pesos por litro, específicamente del diésel.
En esta ocasión, todos los combustibles presentarán cambios en su valor, a excepción de la parafina, que mantendrá su precio.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto suben las bencinas y el diésel?
De este modo, desde este jueves 7 de mayo, el precio de los combustibles presentará las siguientes variaciones:
- Gasolina de 93 octanos: +$0,1 por litro.
- Gasolina de 97 octanos: -$0,6 por litro.
- Parafina: $0,0 por litro.
- Diésel: -$47,3 por litro.
- GLP de uso vehicular: +$49,3 por litro.
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