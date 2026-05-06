Kast cuestiona financiamiento a investigaciones porque "terminan en un libro" y no generan "trabajo concreto para las personas"

06 may. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, cuestionó el financiamiento que otorga el Estado a las investigaciones académicas, ya sean estas de universidades o centros educativos, ya que considera que no se traducen en trabajos o beneficios tangibles para la ciudadanía.

El Mandatario emitió estas declaraciones durante el encuentro ciudadano "Presidente Presente", llevado a cabo en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

¿Qué dijo el Presidente José Antonio Kast?

"A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno. Salvo el de las personas que le dedicaron mucho tiempo al estudio. Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas", señaló.

El Presidente aludió a los gastos de investigaciones, relacionando los hechos ocurridos en Valdivia, donde la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao fue agredida por estudiantes universitarios.

"En Valdivia, donde tuvo este incidente de ataque la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender", manifestó.

Pese a que no anunció medidas sobre los gastos en investigaciones, el Jefe de Estado planteó la idea dando a entender que los dineros públicos deberían tener un impacto más directo en la economía y el empleo.

Todo sobre José Antonio Kast