Tragedia en Lago Ranco: Fiscalía pide el sobreseimiento definitivo de la investigación por la muerte del Presidente Piñera

06 may. 2026 - 10:02 hrs.

Este miércoles, a las 12.30 horas, el Juzgado de Garantía de Río Bueno realizará la audiencia para comunicar el sobreseimiento definitivo de la causa abierta tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció el 6 de febrero de 2024 luego de capotar el helicóptero que piloteaba en el Lago Ranco, Región de Los Ríos.

La decisión de la Fiscalía de Los Ríos se funda en la inexistencia de delito, concluyendo que la tragedia correspondió a un accidente y descartando responsabilidades penales de terceros tras más de un año de diligencias investigativas.

La investigación incluyó peritajes de la DGAC, análisis técnicos y las declaraciones de los tres sobrevivientes: Magdalena Piñera, Ignacio Guerrero y Bautista Guerrero, quienes viajaban junto al exmandatario en la aeronave.

"Topamos con el agua"

Según las declaraciones consignadas por La Tercera, los ocupantes señalaron que el despegue se produjo bajo intensas lluvias y baja visibilidad. Ignacio Guerrero declaró que “debido a la poca visibilidad que generaba la lluvia” el helicóptero “ascendió unos 15 metros aproximadamente, buscando visibilidad y orientación con la orilla”. Sin embargo, añadió que “de forma repentina topamos con el agua del Lago Ranco”.

En la misma línea, Bautista Guerrero relató que “el helicóptero se dio vuelta y comenzó a hundirse”, detallando que en medio de la emergencia “cada uno de nosotros se soltó el cinturón de seguridad en acción de sobrevivencia”.

Magdalena Piñera, hermana del exmandatario, también entregó detalles sobre los segundos posteriores al impacto. Según publicó La Tercera, sostuvo que tras el choque “logré salir del helicóptero” y que luego intentaron auxiliar al expresidente, sin éxito, debido a la rapidez con que la aeronave comenzó a hundirse.

Los testimonios forman parte de los antecedentes reunidos por el Ministerio Público para reconstruir los últimos minutos del vuelo y concluir que no existieron acciones atribuibles a terceros que permitieran configurar un ilícito penal.

La audiencia de este miércoles marcará el cierre judicial definitivo de la investigación por el accidente aéreo que terminó con la muerte del exjefe de Estado.

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