Ramírez acusa a la izquierda de "negarse a todo" ante Plan de Reconstrucción: "Me recuerda a la oposición que tuvo Piñera"

20 abr. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, arremetió este lunes contra la postura de parte de la oposición frente al proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En una entrevista con el programa "Ahora Es Cuando" de Radio Infinita, el parlamentario comparó el actuar de algunos sectores de izquierda con la oposición que enfrentó el expresidente Sebastián Piñera durante su mandato.

"Me empieza a recordar a la oposición que tuvo Piñera"

Ramírez apuntó directamente contra quienes rechazan el proyecto sin entregar propuestas alternativas: "Me empieza a recordar la oposición que tuvo el Presidente Piñera, de negarse a todo, de rechazarlo todo.

"Yo ya pasé por eso, yo estaba en el Congreso y todo Chile vivió eso. Y eso no nos va a llevar a un buen camino ni a un buen resultado", añadió.

"Espero un poquito más de patriotismo"

Uno de los puntos que más molestó al diputado fue el argumento de que la rebaja tributaria solo beneficia a los sectores más ricos, considerando que el Gobierno anterior también propuso una medida similar.

"Cuando lo proponíamos nosotros, no favorecía a los ricos, pero ahora sí", acusó. Y agregó que la oposición argumenta desde "eslóganes falsos y deshonestos (...) Espero un poquito más de patriotismo".

Los votos que busca el oficialismo

Pese al tono crítico, Ramírez se mostró confiado en que el proyecto logrará aprobarse en la Cámara de Diputados con una mayoría más holgada que los 78 votos mínimos necesarios.

En esa línea, apuntó a parlamentarios del PPD, la DC y el Partido de la Gente como un sector con buena disposición.

La opinión pública y el ejemplo de Bachelet

Consultado por Juan Manuel Astorga respecto a las encuestas que muestran que un 73% de los chilenos prefiere subir los impuestos a las grandes empresas —lo contrario a lo que plantea el proyecto—, Ramírez apeló a un precedente histórico para relativizar los números.

Recordó que la reforma tributaria de Bachelet en 2014 partió con más de dos tercios de aprobación ciudadana, pero terminó con más detractores que partidarios al momento de votarse. "Yo tengo la convicción más absoluta de que, en la medida en que el proyecto vaya avanzando, va a ocurrir exactamente lo contrario a lo que ocurrió con la reforma de Michelle Bachelet", afirmó.

¿Cuándo se vota?

Ramírez aclaró que el proyecto aún no ha sido ingresado al Congreso y que el debate se extenderá por varios meses.

El Gobierno ha señalado que podría presentarlo esta semana, y el diputado indicó que el Ejecutivo está conversando con parlamentarios de oposición para allanar el camino antes de la presentación formal.

"Cuando se hacen cambios profundos, es bueno dar certeza a través de grandes mayorías", cerró.

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