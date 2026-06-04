Registro Nacional de Vándalos: Subsecretario Pavez aclara que servirá para prohibir renovación de licencia de conducir y pasaporte

04 jun. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos detalles entregó el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sobre el proyecto que busca crear un Registro Nacional de Vándalos, iniciativa que el Gobierno pretende ingresar al Congreso y que considera una serie de restricciones para quienes sean incorporados al catastro.

En entrevista con La Segunda, la autoridad sostuvo que el objetivo es generar consecuencias concretas para las personas condenadas por delitos o incivilidades que afecten la convivencia ciudadana, la infraestructura pública o el patrimonio nacional.

Según explicó, las sanciones irán más allá de la condena judicial y podrían impactar en diversos trámites administrativos.

Posible prohibición de renovar licencia de conducir

Pavez afirmó que quienes sean incorporados al registro enfrentarán limitaciones similares a las que actualmente existen para quienes figuran en otros registros estatales.

"Lo esencial para entender la lógica de este registro es que va a tener un efecto similar al que ya tienen otros registros que nuestro ordenamiento jurídico contempla, como el Registro de Evasores del Transantiago o el Registro de Deudores de Alimentos", señaló.

En esa línea, detalló que "mientras la persona permanezca en el registro, habrá prestaciones que se van a suspender en su entrega, como puede ser la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU)".

Pero además, adelantó que "habrá restricciones administrativas como la prohibición de obtener o renovar licencia de conducir y pasaporte, o la imposibilidad de acceder al Registro Vehicular para hacer transferencias o inscripciones de vehículos y propiedades".

"No hay espacio para arbitrariedades"

Consultado sobre la forma en que una persona podría ser incorporada al registro, Pavez aseguró que la medida estará vinculada exclusivamente a resoluciones judiciales.

"Todas las sanciones que el proyecto contempla deben ser aplicadas por juzgados de garantía o juzgados de policía local. No hay espacio para arbitrariedades", afirmó.

Asimismo, precisó que "lo que se plantea es incorporar al registro solo a personas que hayan sido sancionadas por un tribunal".

Debate por la iniciativa

Las declaraciones del subsecretario se producen en medio de la discusión que ha generado la propuesta impulsada por el Ejecutivo, la cual aún no ingresa formalmente al Congreso.

Mientras desde el Gobierno defienden el proyecto como una herramienta para combatir la violencia urbana y proteger los espacios públicos, algunos expertos han advertido sobre eventuales cuestionamientos constitucionales relacionados con la restricción de beneficios sociales y otros derechos administrativos.

Pese a ello, Pavez defendió la iniciativa y sostuvo que busca generar un efecto disuasivo frente a conductas que afectan la convivencia y el patrimonio de todos los ciudadanos.