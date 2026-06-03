El "911" chileno: ¿En qué consiste la iniciativa que busca mejorar la respuesta ante emergencias?

03 jun. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tuvo un amplio despliegue el martes pasado en el Congreso Nacional, instancia en la que presentó el Plan Operativo de Seguridad Pública y también aprovechó la ocasión para dar a conocer el impulso de otra iniciativa.

En una exposición que realizó el secretario de Estado ante la Comisión de Seguridad del Senado, entregó detalles de una iniciativa que busca crear un número similar al "911" de Estados Unidos, en el que se agrupen todos los números de emergencias.

¿Por qué se quiere crear un "911" chileno?

La iniciativa busca agrupar todos los números de emergencias, debido a que algunos ciudadanos no saben cuáles son todos y a quién se debería llamar dependiendo de la emergencia que pueda ocurrir. Hasta el momento, no se han entregado detalles de cuál sería el número concreto y de quién estaría detrás de su operación.

¿Qué dijo el ministro Arrau?

Respecto a la creación del "911" chileno, el ministro Arrau dijo: "Tenemos que avanzar hacia allá. Es una cosa que siempre se ha prometido, digamos que hay que sacarlo adelante, pero también hay que pensar en un sistema que sea no solamente vía llamada telefónica".

"Hoy día gran parte de las comunicaciones son vía otro tipo de plataforma; tiene que ser un sistema que la integre. Además, tiene una ventaja el integrar todos los sistemas de emergencia, que también nos permite fiscalizar, controlar, gestionar y coordinar mejor todos estos mecanismos", agregó Arrau.

Por su parte, Claudio Iturriaga, experto y docente de la Universidad Autónoma, señaló: "La implementación de un sistema de seguridad requiere de un robusto sistema de respuestas ante las emergencias. El número único es la forma en que los países desarrollados han abordado esta problemática".

"Esto permite no solo que la emergencia pueda ser abordada en el menor tiempo posible, sino que además le permite al ciudadano evitar estar recordando una serie de números cuando la emergencia está ocurriendo".

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