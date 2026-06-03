El "911 chileno": Así es el proyecto que busca crear un número único para todas las emergencias

03 jun. 2026 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto de ley que se discute en el Senado busca crear un sistema único de atención de emergencias en Chile, similar al 911 utilizado en Estados Unidos, con el objetivo de reunir en una sola plataforma a organismos como Carabineros, Bomberos, el SAMU y otros equipos de respuesta.

La iniciativa recibe el nombre de Sistema Nacional de Protección Ciudadana y apunta a facilitar el acceso de las personas a los servicios de emergencia, además de mejorar la coordinación entre las distintas instituciones.

¿Cómo sería el "911 chileno"?

Actualmente, los distintos organismos de emergencia cuentan con números telefónicos propios, como el 131 del SAMU, el 132 de Bomberos o el 133 de Carabineros.

La propuesta busca avanzar hacia un sistema único que permita a los usuarios contactar a los equipos de emergencia a través de un solo número, sin necesidad de recordar los diferentes que exsten.

Según explicó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, la idea es avanzar hacia un modelo similar al conocido 911 estadounidense, aunque todavía no se ha definido cuál sería el número que se utilizaría en Chile.

"Hay que sacar el proyecto adelante, pero también hay que pensar en un sistema que no sea solamente vía llamada telefónica, tiene que ser un sistema que integre otras vías de comunicación y que integre todos los sistemas de emergencia", comentó el ministro.

¿Qué beneficios tendría el "911 chileno"?

Uno de los principales objetivos es reducir los tiempos de respuesta ante emergencias mediante el uso de herramientas como la geolocalización. La idea es que el sistema pueda identificar rápidamente dónde se encuentra la persona que realiza el llamado y coordinar qué organismo tiene la capacidad de llegar más rápido al lugar.

Además, permitiría integrar en una misma plataforma a distintos actores que actualmente operan por separado, incluyendo equipos municipales de seguridad, servicios de salud, Bomberos y policías.

El docente con magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma, Claudio Iturriaga, valoró la iniciativa y sostuvo que "el número único es la forma en que los países desarrollados han abordado esta problemática (...) permite al ciudadano evitar estar registrando una serie de números cuando la emergencia está ocurriendo".

Proyecto estancado

La iniciativa no es nueva. De hecho, propuestas similares fueron impulsadas durante gobiernos anteriores, pero no lograron concretarse.

Al respecto, el senador Juan Luis Castro afirmó que "el sistema de protección ciudadana es una iniciativa del anterior gobierno que ingresó en octubre pasado. Se avanzó bastante en el trámite, pero el actual gobierno lo ha dejado semi abandonado porque no se le ha dado ninguna urgencia", sostuvo.

Aunque la propuesta ha sido valorada por expertos y parlamentarios, todavía resta definir el costo del sistema, el organismo que estará a cargo de administrarlo, la integración de las distintas plataformas de emergencia y el número que se usaría.