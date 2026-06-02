¿Tendrá los votos para aprobarse?: Senado inicia este martes discusión por la megarreforma del Presidente Kast

02 jun. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado iniciará hoy en la tarde la tramitación del Proyecto de Reconstrucción Nacional. Ayer el Gobierno renovó la suma urgencia de la iniciativa, lo que le da un plazo máximo de 15 días de discusión.

La Cámara de Diputados aprobó el texto y lo despachó al Senado el 20 de mayo pasado. Entre las principales normas respaldadas se contó el "corazón del proyecto", esto es, la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría para las empresas del 27 al 23%.

Además, se aprobó la reintegración del sistema de tributación a la renta y la invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas locales o extranjeros por montos superiores a los 50 millones de dólares. También se respaldó un aumento en 400 millones de pesos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios para Valparaíso y su extensión a las regiones de Ñuble y del Biobío.

Igualmente, se estableció un crédito tributario al empleo, la exención transitoria del pago de IVA a la compra de viviendas nuevas y el fin del pago de contribuciones por la vivienda principal para las personas mayores de 65 años de edad.

Sin embargo, los diputados rechazaron la eliminación de la franquicia Sence de capacitación y la modificación al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que proponía el proyecto del Gobierno.

También fueron rechazados los cambios a la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual, que permitía el uso, sin pago ni autorización, de creaciones de IA, y un artículo relativo a contratos administrativos de suministro y prestación de servicios del Ministerio de Obras Públicas.

Tendría los votos para aprobarse en general

En el Gobierno estiman que el proyecto será aprobado en general en la Cámara Alta, porque tendría 26 votos a favor, la mitad más uno de los 50 senadores, pero también es probable que llegue a comisión mixta de diputados y senadores por alguno de sus artículos.

Los senadores oficialistas suman 23, a los que se sumarían los ex-Demócratas Matías Walker y Miguel Ángel Calisto. Además, para la aprobación en general espera contar con el respaldo del PPD Pedro Araya, quien se ha mostrado dispuesto a respaldar la idea de legislar. Con eso tendría los 26 votos de mayoría simple.

Pero también podría sumarse el independiente Karim Bianchi, quien se ha mostrado más reacio a aprobar en general, aunque está a la espera de negociar con el Gobierno, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

No obstante, en los últimos días se conoció la postura "rebelde" del senador Alejandro Kusanovic (Ind. ex-RN), quien exige negociar con el Ejecutivo o, de lo contrario, votaría en contra de la idea de legislar. Con todo, el Gobierno estima que la ley se despacharía en septiembre, con comisión mixta incluida. Ese mismo mes se inicia otra batalla legislativa para el Ejecutivo: la Ley de Presupuestos.

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