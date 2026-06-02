Temblor afecta a la zona centro-norte: Conoce el epicentro y magnitud del sismo

02 jun. 2026 - 06:01 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, a las 05:53 horas, un temblor de magnitud 4.6 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 47 km al oeste de Los Vilos, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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