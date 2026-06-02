Pensión Garantizada Universal: Estas son las razones de extinción del beneficio

02 jun. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es una de las ayudas estatales más importantes para las personas mayores en Chile. Sin embargo, para mantener este pago mensual, es fundamental conocer las reglas del juego.

Por ley, el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene la obligación legal de revisar periódicamente si las personas beneficiarias siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por el Estado.

Si el IPS detecta algún cambio o incumplimiento en tu situación, puede suspender o extinguir el beneficio. A continuación, te explicamos en detalle cuáles son estas causales y qué plazos tienes para actuar en caso de problemas.

Causales de suspensión de la PGU

La suspensión significa que el beneficio se detiene de forma temporal. Ocurre principalmente en dos situaciones:

No cobro de la pensión

Si dejas pasar 6 meses continuos sin cobrar la PGU, el beneficio se suspenderá automáticamente. Si esto te ocurre, puedes solicitar la reactivación del pago en un plazo de 6 meses contados desde que se emitió la resolución de suspensión. Si se te pasa este segundo plazo y no solicitas la reactivación, el beneficio se eliminará de forma definitiva.

Falta de documentación

Si el IPS te solicita antecedentes o documentos para comprobar que sigues cumpliendo los requisitos y no los entregas dentro de un período de tres meses desde que se generó la solicitud, tu PGU será suspendida.

Causales de extinción de la PGU

La extinción significa el término del beneficio. Las causales legales para que esto ocurra son las siguientes:

Fallecimiento del beneficiario o beneficiaria

En este lamentable caso, la pensión se extinguirá el último día del mes en que ocurrió el fallecimiento.

Permanecer fuera del país

Si pasas fuera de Chile más de 180 días (ya sean continuos o discontinuos) dentro de un mismo año calendario (de enero a diciembre), perderás la PGU. Si en el futuro regresas y quieres solicitarla de nuevo, deberás acreditar (además de los otros requisitos de la ley) una residencia en el país de al menos 270 días en el año inmediatamente anterior a la nueva solicitud.

Datos falsos o erróneos

Si una persona entrega antecedentes incompletos, equivocados o derechamente falsos con el objetivo de simular que cumple los requisitos para acceder a la PGU, el beneficio se eliminará de inmediato.

Cambio en el nivel socioeconómico

Si dejas de cumplir el requisito de focalización —es decir, si tu situación económica cambia y pasas a integrar un grupo familiar que pertenece al 10% más rico de la población de Chile—, la PGU dejará de pagarse.

¿Qué hacer si rechazan o suspenden mi beneficio?

Si el IPS suspende tu beneficio o rechaza tu postulación y consideras que hay un error, la ley te protege. Puedes presentar un reclamo formal en el IPS.

Solo tienes 5 días hábiles (de lunes a viernes) para presentar este reclamo, contados desde el día en que se te notifique la resolución, de acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 19.880. Mantén tus datos de contacto actualizados en el IPS para enterarte a tiempo de cualquier notificación.

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