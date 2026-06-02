Bono Base Familiar: ¿Dónde se cobra el beneficio y cuáles son las formas de pago?

02 jun. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un beneficio que se paga de forma mensual a las familias y personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y que cumplen determinados requisitos.

Es uno de los aportes estatales que forman parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y su pago se otorga por un plazo de 24 meses, es decir, dos años.

Para obtenerlo no es necesario postular, sino que se otorga de forma automática a las familias que estén participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos; y que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572.

¿Dónde se cobra el Bono Base Familiar?

Las familias o personas beneficiarias pueden elegir entre dos modalidades para recibir el Bono Base Familiar:

Depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o en CuentaRUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin costo para el usuario.

en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o en CuentaRUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin costo para el usuario. Pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado correspondiente al domicilio del usuario.

En el caso de quienes reciben el beneficio de manera presencial, deben acudir con su cédula de identidad al lugar de pago correspondiente a su domicilio.

¿Cuánto tiempo hay para cobrar el beneficio y cuál es el monto?

Las personas que opten por el pago presencial tienen un plazo de seis meses para retirar el dinero. Si el monto no es cobrado dentro de ese período, se entenderá que la persona renuncia al beneficio correspondiente a ese pago.

El monto del bono varía mensualmente, dependiendo de la situación económica de la familia y cubre el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per capita y el valor de la línea de pobreza extrema ($45.572), aunque el monto promedio estimado pagado alcanza los $58.594.

¿Quién recibe el Bono Base Familiar?

El pago se realiza siguiendo un orden de prioridad definido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia:

Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificaciónde invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

Madre de personas menores de 18 años o con certificaciónde invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa. Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años. Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

Todo sobre Beneficios