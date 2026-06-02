Operación Tokio y golpe al Tren de Aragua: Varios detenidos por extorsión y detectan lavado de activos por más de $75 mil millones

02 jun. 2026 - 08:57 hrs.

Un amplio operativo policial desplegado durante la madrugada de este martes permitió desarticular una estructura criminal vinculada al Tren de Aragua que operaba en distintas regiones del país y que estaría detrás de extorsiones a dueños de locales nocturnos, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.

Las diligencias fueron dirigidas por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y ejecutadas por detectives de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (Brico), quienes realizaron allanamientos simultáneos en una veintena de domicilios ubicados en la Región Metropolitana y la Región de O’Higgins.

Se espera que durante la jornada se entreguen más detalles de la denominada “Operación Tokio” en la que se detectó lavado de activos por más de $75 mil millones que habrían ido a parar a Colombia.

En los allanamientos, además, se incautaron vehículos, bienes inmuebles, cuentas bancarias y activos virtuales asociados a la organización.

Detienen a ejecutivo de banco

Entre los detenidos está José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano que aparece como ejecutivo del Banco Santander. Según la tesis de la Fiscalía, su rol habría ido más allá de una colaboración puntual: los antecedentes recopilados lo sitúan como uno de los actores clave en el circuito financiero utilizado por el Tren de Aragua para mover y ocultar ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.

La investigación sostiene que, durante varios años, habría operado a través de múltiples productos bancarios en distintas entidades financieras, facilitando el tránsito de dinero que posteriormente era redistribuido o enviado fuera del país, dificultando así el rastreo de su origen.

Operación Tokio

La investigación que derivó en la denominada “Operación Tokio” comenzó a tomar forma tras el quíntuple homicidio registrado en Lampa el 16 de junio de 2024. Fue en ese contexto que la PDI logró recuperar un teléfono celular en el sitio del suceso, cuyo contenido abrió una nueva línea investigativa.

El análisis de ese dispositivo permitió detectar una estructura asociada al Tren de Aragua que operaba en torno a fiestas y eventos nocturnos, ejerciendo control sobre determinados espacios y desarrollando distintos delitos vinculados a ese ambiente, principalmente en actividades frecuentadas por ciudadanos venezolanos en Chile.

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