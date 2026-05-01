Vinculado al Tren de Aragua por homicidios, secuestros extorsivos y tráfico de drogas: 18 detenidos en operación "Tren del Sur"

01 may. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo en el que se trabajó por más de un año dejó un saldo de 18 personas detenidas, en la llamada operación “Tren del Sur”.

El grupo de sujetos, según información policial y de fiscalía, tenía vínculos con el Tren de Aragua y se les acusa de cometer homicidios, secuestros extorsivos y traficar con drogas, entre otros ilícitos.

Reporte desde Concepción

Según informó el periodista de Meganoticias en la región del Biobío, Mauricio Hidalgo, “el líder de este grupo tenía vínculos con el Tren de Aragua y a ellos se les estaría vinculando con el secuestro del empresario en la comuna de San Miguel”.

Entre los detenidos figuran hombres de nacionalidad peruana, venezolana y uruguaya, los que pasarán a control de detención el próximo lunes.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, señaló que “se trata de una organización criminal que comete al menos 6 delitos, entre ellos secuestro, tráfico y homicidios”.

“Estamos claros de que tenemos detenidos a miembros del Tren de Aragua; estamos en proceso y se pueden detener a más personas y descubrir nuevos delitos”, añadió.

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