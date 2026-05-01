Conmemoración del Día del Trabajador: Se registran desórdenes en marchas y Metro cierra estaciones

01 may. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 1 de mayo se conmemora un nuevo Día Internacional del Trabajador, ocasión por la que se están desarrollando dos manifestaciones en el centro de Santiago.

La más multitudinaria de las marchas es la organizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Eje Alameda, la cual inició a la altura del Palacio de La Moneda y tiene previsto su acto de cierre frente al Centro Cultural Gabriel Mistral.

Además, también se autorizó la marcha organizada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores (CCTT), la cual recorre la Alameda en dirección al poniente entre Brasil y Matucana.

Primeros desórdenes en marchas

Uno de los primeros incidentes de la marcha de la CCTT ocurrió a la altura de Alameda con República, frente a la Iglesia de la Gratitud Nacional, en donde encapuchados realizaron algunos actos violentos.

Otro ocurrió a la altura de la Estación Central, en donde se registraron algunos estruendos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de Carabineros.

Además, frente al Palacio de La Moneda, algunos descolgados de la marcha de la CUT encendieron algunas bengalas.

La Prefectura Central de Carabineros también informó del lanzamiento de fuegos de artificio en Bascuñán con Alameda y en Unión Latinoamericana, lo que ha puesto "en riesgo la integridad de los transeúntes".

Sin embargo, los incidentes más importantes son los que ocurren a la altura de Matucana, frente a la Estación Central y la Universidad de Santiago, en donde la policía uniformada ha tratado de dispersar a los manifestantes con los carros lanzagases y lanzaaguas.

Metro cierra estaciones por manifestaciones

Debido a "manifestaciones en el exterior", el Metro de Santiago ha suspendido la detención de trenes y cerrado diversas estaciones de la red:

Alberto Hurtado L1.

L1. Universidad de Santiago L1.

L1. Estación Central L1.

L1. Unión Latinoamericana L1.

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