El nuevo edificio más alto del mundo: La Torre Jeddah retoma su construcción para destronar al Burj Khalifa de Dubái

01 may. 2026 - 11:05 hrs.

Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita, impulsa la edificación del rascacielos Torre Jeddah, un ambicioso proyecto que busca superar el récord que ostenta el Burj Khalifa de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) llegando a los 1.000 metros de altura.

Aunque la industria de la construcción en este país enfrenta serios retos, como paralizaciones por falta de fondos y cancelaciones de desarrolladores inmobiliarios, el avance de esta lujosa megatorre parece ir a toda marcha para su pronta inauguración.

¿Cuáles son las características de la Torre Jeddah?

Las firmas de arquitectura de Adrian Smith y Gordon Gill son las encargadas del diseño de esta torre de proporciones masivas. Su silueta cónica de tres puntas está inspirada en el crecimiento de las plantas del desierto y las hojas de palmera plegadas, de acuerdo a Luxury Launches.

La obra se ubica en la Ciudad Económica de Jeddah, un desarrollo urbano de 5,3 millones de metros cuadrados en la costa del Mar Rojo, situado a unos 20 kilómetros al norte del centro de la localidad saudí de Yeda.

Foto: Luxury Launches

Los planos de los ingenieros muestran que contará con unos 167 pisos operativos, alojando departamentos residenciales y oficinas corporativas de alto nivel. La cadena internacional Four Seasons administrará un hotel exclusivo dentro del complejo para alojar a turistas de todas partes del mundo.

El diseño incorpora un sistema de transporte avanzado: 56 ascensores que viajarán a una velocidad de 43 kilómetros por hora a través de los diferentes pisos. Además, tendrá un balcón o terraza panorámica de 30 metros de ancho, que sobresaldrá de uno de los penthouses a unos 600 metros de altura.

Foto: Luxury Launches

¿Cuándo finalizará la construcción de la Torre Jeddah?

El consorcio Kingdom Holding, el otro impulsor de esta iniciativa, retomó el proyecto en enero de 2025 tras mantenerse paralizado en el piso 63 por muchos años. Hoy, los ingenieros ya superaron los 100 pisos construidos y los 400 metros de altura.

Así, el equipo técnico continúa los trabajos para añadir más de 600 metros adicionales y alcanzar la meta prevista. El gobierno saudí estableció el 2028 como la fecha límite para inaugurar esta megaedificación, por lo que los constructores mantienen un ritmo constante.

Este progreso contrasta con la incertidumbre que sufren sobre otros contratos urbanísticos cancelados en el país, como el Trojena de Neom o The Line. Sin embargo, el príncipe Bin Salmán mantiene su objetivo de consolidar este rascacielos como la joya del turismo en el Medio Oriente frente a los distintos retos financieros de la región.

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