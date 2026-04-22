Casino "clandestino" y helipuerto retráctil: El superyate de 80 metros que oculta secretos de un magnate del juego inicia pruebas

22 abr. 2026 - 11:05 hrs.

El superyate Netto II, de 80 metros de eslora construido por el astillero holandés Damen Yachting, ha comenzado sus pruebas de mar en el Mar del Norte antes de ser entregado a su propietario, descrito por el astillero como un millonario estadounidense del sector del juego con experiencia en este tipo de embarcaciones. El precio de la nave se estima en 200 millones de dólares, según el registro especializado SuperYacht Fan.

No es la primera vez que este propietario encarga un yate de esta serie: el Netto II es el segundo Amels 80 que adquiere. El primero, bautizado Pangea, fue entregado en octubre de 2025. La construcción del Netto II comenzó en Galati, Rumanía, y fue trasladado a Vlissingen, en los Países Bajos, para su acabado final. El diseño exterior es obra de Espen Øino y el interior de Sinot Yacht Architecture & Design, según informa Luxury Launches.

El yate tiene capacidad para 14 huéspedes en siete camarotes y cuenta con una tripulación de más de 20 personas. Su diseño está orientado a una familia joven y activa: incorpora espacios para buceo, pesca submarina y exploración oceánica, con tecnología híbrida y múltiples áreas abiertas al mar. Las terrazas son desplegables en tres lados y el club de playa es de gran amplitud.

Entre sus instalaciones destacan jacuzzi, spa, gimnasio, sauna y una piscina con fondo de cristal. El helipuerto en la proa puede convertirse en cancha deportiva. Uno de los espacios más singulares es un lounge de estilo speakeasy —los bares clandestinos de la época de la Prohibición estadounidense— con un bar oculto y una ambientación inspirada en los años 60.

Luxury Launches

¿Qué son las pruebas de mar?

Las pruebas de mar son la etapa final antes de la entrega de una embarcación. Durante este proceso se verifican en condiciones reales el rendimiento de los motores, los sistemas de navegación, la estabilidad del casco y el funcionamiento de todos los equipos a bordo. Solo una vez superadas estas pruebas el astillero puede entregar oficialmente el yate a su propietario.

Luxury Launches

La entrega está prevista para el verano de 2026. Con el Netto II, Damen Yachting completa la segunda unidad de su serie Amels 80, una línea que el astillero posiciona como semipersonalizada dentro del segmento de los grandes yates de producción europeos.

Todo sobre Mundo