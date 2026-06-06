Usuarios de redes sociales denuncian embargo de cuentas bancarias por deuda de CAE

06 jun. 2026 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República (TGR) comenzó a ejecutar medidas de cobro contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), dando inicio a un proceso que había sido anunciado semanas atrás y que contempla desde el embargo de fondos en cuentas bancarias hasta eventuales acciones sobre bienes raíces.

Según información difundida por las autoridades, más de 550 mil personas mantienen deudas asociadas al CAE, las que en conjunto superarían los 4 billones de pesos.

El proceso fue anunciado por la TGR a comienzos de abril mediante una estrategia de regularización que incluyó notificaciones a los deudores, opciones para suscribir convenios de pago y, posteriormente, la aplicación de medidas de cobro forzoso para quienes no regularizaran su situación.

“La voy a cobrar y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo (…) que incluye embargos” advirtió el ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

Durante los últimos días, usuarios en redes sociales han relatado casos en los que habrían visto retenidos fondos de sus cuentas bancarias producto de estas acciones. Uno de ellos es Ignacio Vigouroux, quien aseguró que la Tesorería descontó la totalidad de los recursos disponibles en sus cuentas corrientes, de ahorro y vista para cubrir parte de la deuda que mantiene por concepto del crédito estudiantil.

El afectado sostuvo que cursó la carrera de Derecho y que durante años cumplió con el pago de las cuotas, pero que dejó de hacerlo tras quedar desempleado en 2019. Según relató, intentó negociar nuevas condiciones de pago, aunque asegura que las alternativas ofrecidas no se ajustaban a su situación económica.

La situación ha generado preocupación entre otros deudores, quienes han manifestado incertidumbre respecto a la posibilidad de sufrir embargos similares en sus cuentas o bienes.

Especialistas consultados señalaron que el embargo es una herramienta legal disponible para la Tesorería en los procesos de cobro de deudas fiscales. Asimismo, explicaron que las medidas dependen de la existencia de patrimonio susceptible de ser perseguido, como fondos en cuentas bancarias o bienes inscritos a nombre del deudor.

En el caso de los inmuebles, el procedimiento puede avanzar hasta instancias judiciales y eventualmente derivar en el remate del bien si la deuda no es regularizada.

Hasta ahora, la Tesorería General de la República no se ha referido específicamente a las denuncias difundidas en redes sociales. Sin embargo, en su sitio web ha reiterado las alternativas disponibles para regularizar las deudas del CAE, entre ellas, convenios con cuotas ajustadas a la renta y la eliminación del pago inicial exigido en algunos casos.

Las medidas forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno para recuperar recursos asociados al financiamiento estudiantil, una deuda que se ha acumulado durante años y que representa uno de los mayores compromisos pendientes con el Estado.