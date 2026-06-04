Tesorería inicia embargos de propiedades a deudores del CAE: Procedimiento puede avanzar hasta en remate judicial

04 jun. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República (TGR) comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que no regularizaron su situación tras las instancias de notificación y cobro realizadas por la institución.

La medida ya fue aplicada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días.

Según informó TGR, esta acción forma parte de las medidas de recuperación de recursos fiscales implementadas respecto de los deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente.

Embargos se suman a otras acciones de cobranza

Los embargos sobre bienes raíces se añaden a otras medidas de cobro ya aplicadas por la institución, entre ellas la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza.

Desde la Tesorería recordaron que el embargo constituye una medida destinada a resguardar el cumplimiento de una obligación pendiente.

Asimismo, advirtieron que, si la deuda continúa sin ser regularizada, el procedimiento puede avanzar hasta el remate judicial del inmueble embargado, de acuerdo con la normativa legal vigente.

Llamado a regularizar las deudas

La institución reiteró el llamado a las personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al Crédito con Aval del Estado a informarse sobre su situación y utilizar los mecanismos de regularización disponibles a través de su sitio web (en este enlace).