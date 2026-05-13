Gobierno de Kast incluye indicación que condona el CAE en megarreforma: ¿Cuáles serían los requisitos para acceder al beneficio?

13 may. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las discusiones por la megarreforma, el Gobierno ingresó una indicación que propone un método de convenios de pago que permite condonación parcial del monto adeudado.

La medida no es una condonación universal del Crédito con Aval del Estado (CAE), sino un mecanismo de incentivos ligado a la regularización de deudas a través de la Tesorería General de la República (TGR).

Además, la indicación establece que las deudas pactadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) serán traspasadas a pesos y se eliminará el reajuste y los intereses.

¿Cuáles serían los requisitos para optar al beneficio?

El proyecto faculta a la TGR a instaurar convenios especiales de pago y se dividen en tres etapas:

Congelamiento de la deuda : Al iniciar el convenio, el monto que se encuentre expresado en UTM se convierte en pesos, se mantendrá fijo y sin reajustes ni intereses.

: Al iniciar el convenio, el monto que se encuentre expresado en UTM se convierte en pesos, se mantendrá fijo y sin reajustes ni intereses. Facilidades de pago : La Tesorería definirá un pago inicial y luego el monto adeudado se podrá dividir en hasta 48 cuotas mensuales y sucesivas.

: La Tesorería definirá un pago inicial y luego el monto adeudado se podrá dividir en hasta 48 cuotas mensuales y sucesivas. Extinción del saldo excedente: Tras realizar el último pago, el Estado podrá condonar el monto restante según el comportamiento del deudor.

Para incentivar el cumplimiento del pago de las cuotas, se establece un sistema de “premios”. Para quienes realicen el pago de todas sus cuotas pactadas en el tiempo acordado, podrán eximirse del pago de hasta el 100% restante.

Si se aprueba el proyecto los más de 500.000 deudores del crédito, tendrán un plazo de 90 días corridos desde la publicación en el Diario Oficial para adherirse al convenio.