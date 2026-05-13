Reconocido abogado y su ex 21 años menor: La nueva dupla que se suma a Volverías con tu ex? 2 de Mega

13 may. 2026 - 11:19 hrs.

El reality “¿Volverías con tu ex? 2” suma una nueva y llamativa dupla a la competencia: el reconocido abogado Claudio Rojas y su expareja Hurubachi Pardo, periodista con quien mantiene una diferencia de edad de 21 años.

Claudio Rojas, de 46 años, se ha convertido en un rostro habitual de televisión tras participar en distintos paneles y por haber sido abogado de Daniela Aránguiz.

Hurubachi, en tanto, tiene 25 años y trabaja como periodista. Ambos se conocieron cuando ella formaba parte del equipo de la campaña de Claudio como candidato a gobernador regional, instancia en la que —según relatan— él quedó cautivado por su personalidad, claridad y madurez.

Una relación nada fácil para ambos

En un comienzo, la relación no fue fácil. Según cuenta Hurubachi, se negó rotundamente a involucrarse con él debido a los prejuicios que podrían surgir: “Yo era periodista dentro de su equipo y no quería que la gente pensara que estaba con él para lograr algo”.

Sin embargo, tras tres meses de insistencia, Claudio logró conquistarla “a la antigua”: “Fue una salida con flores, caballerosidad y romanticismo. De a poco esa resistencia de ella fue bajando, hasta que en algún momento me dijo: ‘Ya ok, dame un beso’”.

La relación avanzó rápidamente y, en pocos meses, ya vivían juntos, destacando una buena convivencia en lo cotidiano. No obstante, los temores de Hurubachi se hicieron realidad cuando su romance se hizo público: redes sociales y medios comenzaron a cuestionar si su vínculo estaba basado en amor o interés.

A esto se sumaron conflictos internos. Claudio sintió que su relación era ocultada por su pareja, llegando a pensar que era visto como su “suggar daddy”, ya que no existían registros de él en las redes sociales de Hurubachi. Esta situación lo llevó a recordar episodios que lo marcaron, como cuando ella evitaba besarlo en público o lo ignoró en el gimnasio.

Todo esto derivó en un quiebre abrupto y doloroso, ocurrido a solo tres meses del fallecimiento de la madre de Hurubachi producto de un agresivo cáncer. Sobre ese momento, la periodista relató: “Para un cumple mes del fallecimiento de mi mamá le dije que no quería hacer nada, mi plan era estar acostados, pero él me armó una salida con mis amigas y después desapareció”.

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¿Volverá el amor entre el abogado y la periodista?

Pese al término, las emociones entre ambos siguen abiertas. Hurubachi asegura que busca recuperar el amor de Claudio y expresarle que siempre lo ha amado. Él, en cambio, mantiene dudas sobre si ella es realmente el amor de su vida.

Ahora, ambos se reencontrarán cara a cara en el reality, donde deberán enfrentar su historia y resolver sus diferencias. La interrogante ya está instalada: ¿los 21 años de diferencia marcarán un quiebre definitivo o serán capaces de superar los prejuicios y malentendidos?

“¿Volverías con tu ex? 2”, pronto por todas las pantallas de Mega.

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