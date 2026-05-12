Gonzalo Egas sufre accidente doméstico tras realizar arreglos en su departamento: "Me mandé la cag... del siglo"

12 may. 2026 - 19:05 hrs.

Gonzalo Egas, quien alcanzó popularidad tras ganar el reality show “La Granja” en 2005, se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir una compleja experiencia doméstica ocurrida durante arreglos en su departamento.

El incidente, que incluso afectó parte del piso y generó preocupación por posibles daños a vecinos del piso inferior, fue expuesto por el propio Egas a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

El drama doméstico de Gonzalo Egas

En el registro, el exchico reality explicó que todo ocurrió mientras intentaba cambiar el monomando del baño, momento en el que se produjo una inesperada filtración de agua.

“Hace un rato en la tarde me mandé la cag… del siglo”, comenzó diciendo.

En su relato, Egas detalló que, si bien tenía el calefón desconectado y el suministro de agua caliente cerrado, olvidó bloquear completamente una de las llaves mientras realizaba pruebas en el monomando recién instalado.

“Al momento de conectar el agua fría y probar el monomando, lo puse como en agua tibia”, contó.

Ese descuido provocó que parte del agua circulara en sentido contrario, generando una salida inesperada a través del calefón.

“Hubo parte del agua fría que se fue por el monomando como en contramano y salió el calefón”, explicó.

Departamento iba a ser arrendado

La situación derivó en daños significativos dentro del inmueble, obligándolo a intervenir el suelo. “Tuve que sacar parte del piso flotante”, agregó.

Además, el exchico reality manifestó su preocupación por posibles consecuencias en otros departamentos.

“Ojalá no haya pasado nada abajo”, comentó.

El accidente ocurrió en un momento especialmente complejo, ya que el inmueble estaba próximo a ser mostrado para un eventual arriendo.

El video rápidamente comenzó a viralizarse, acumulando cientos de comentarios de usuarios que reaccionaron tanto con humor como con consejos sobre remodelaciones y trabajos domésticos.