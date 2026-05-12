El regreso de Don Francisco a la televisión: Así será el nuevo programa del histórico animador

12 may. 2026 - 15:41 hrs.

Tras años alejado de los grandes formatos televisivos, el histórico animador Don Francisco prepara su regreso con un nuevo proyecto en Univisión, marcando así un retorno a la señal donde consolidó uno de los programas más emblemáticos de la TV hispana.

Según consignó el medio internacional Variety, la cadena confirmó que Mario Kreutzberger encabezará un espacio de entrevistas de duración limitada, centrado en conversaciones con figuras destacadas.

Un formato íntimo y fuera de la programación habitual

El nuevo programa estará enfocado en entrevistas a “personalidades destacadas del mundo hispano”, apostando por un tono más cercano y profundo. Este enfoque se potenciará al tratarse de un formato especial que no formará parte de la programación regular de Univisión.

El proyecto también ha sido interpretado como un “regreso a casa” para el animador, considerando su estrecha relación con la cadena.

De acuerdo con lo informado, el retorno de Don Francisco ha sido comparado con un escenario hipotético en el que la cadena NBC volviera a convocar a Johnny Carson para realizar entrevistas individuales tras el fin de The Tonight Show en 1992.

Su experiencia previa en programas de entrevistas

Este tipo de formato no es nuevo para Kreutzberger. Luego del fin de Sábado Gigante —espacio que estuvo más de medio siglo al aire y fue cancelado en 2015— el animador continuó su carrera en Telemundo.

En esa señal, perteneciente a NBCUniversal, condujo un programa dominical de entrevistas que alcanzó 100 episodios y finalizó en 2018.

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