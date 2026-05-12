"No se siente bien": Paty Cofré preocupa tras suspender presentación por problemas de salud

12 may. 2026 - 12:10 hrs.

La actriz y humorista Paty Cofré generó preocupación entre sus seguidores luego de que se confirmara la suspensión de un show que realizaría junto a Mauricio Flores en Puente Alto, debido a complicaciones de salud.

La presentación estaba programada en el Bar 78, sin embargo, la producción informó que el evento no podría llevarse a cabo.

“Informamos a nuestros clientes que tienen entradas para el evento de Paty Cofré y Mauricio Flores (...) que este no podrá realizarse por motivos de salud grave del artista”, señalaron mediante un comunicado.

¿Qué le pasó a Paty Cofré?

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien entregó más detalles sobre el estado de salud de la reconocida comediante de 87 años, luego de contactarse con Mauricio Flores. Según explicó, Cofré llevaba varios días sintiéndose agotada y coincidió con un control médico que tenía agendado con su cardiólogo.

“Me dice que la Paty andaba muy cansada la semana pasada y justo le había tocado control con el cardiólogo. Se hizo un electro y le salió alterado”, comentó Gutiérrez.

Además, detalló que la actriz actualmente se encuentra realizándose diversos exámenes médicos, ya que “no se siente bien”.

Humorista permanece acompañada de su familia

De acuerdo a la información entregada, Paty Cofré se encuentra acompañada por su hijo mientras continúa sometiéndose a controles para evaluar su estado de salud.

En medio de la preocupación de sus seguidores, Cecilia Gutiérrez también le dedicó un mensaje de apoyo a la humorista, enviándole “energía y una pronta recuperación”.

De momento no se han entregado nuevos antecedentes oficiales sobre su diagnóstico ni sobre una eventual reprogramación del espectáculo suspendido.

Cabe recordar que en 2023, la comediante de "Detrás del Muro"reveló que terminó con un marcapasos luego de sufrir un infarto, y no sería primera vez que enfrenta este tipo de problemas de salud.

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