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"Está demasiado buena": Los comentarios que dejó "Salvando a Ema", la primera teleserie vertical de Mega

Tendencias

Mega estrenó este lunes "Salvando a Ema", su primera teleserie vertical, apostando por un formato especialmente diseñado para celulares y plataformas digitales.

La producción —parte del proyecto MegaShorts— debutó con capítulos de menos de dos minutos y rápidamente comenzó a generar reacciones positivas entre los usuarios en redes sociales, quienes destacaron principalmente el ritmo de la historia y la calidad visual de la apuesta.

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La ficción es protagonizada por Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María, y sigue la historia de Mariana, una enfermera que intenta proteger a una bebé llamada Ema tras la muerte de su madre, en medio de una trama marcada por la ambición y el suspenso.

Usuarios destacaron el formato vertical y trama 

En plataformas como Instagram, TikTok y X, varios comentarios apuntaron a que Mega logró adaptar exitosamente el clásico formato teleserie al consumo rápido en dispositivos móviles.

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Entre las reacciones más repetidas estuvieron frases como:

  • “Está demasiado buena”
  • “Muy moderna la forma de grabar”
  • “Quedé metida altiro”
  • “Se hace corta, pero engancha muchísimo”
  • “Mega entendió perfecto el formato vertical”

Otros usuarios también valoraron el regreso de actores reconocidos a las producciones dramáticas y el tono intenso de la historia desde el primer capítulo.

¿Dónde ver Salvando a Ema? 

La producción se encuentra disponible exclusivamente a través de las plataformas digitales de Mega, incluyendo Instagram, TikTok, YouTube Shorts y su sitio web oficial. 

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