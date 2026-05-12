"Está demasiado buena": Los comentarios que dejó "Salvando a Ema", la primera teleserie vertical de Mega

12 may. 2026 - 10:11 hrs.

Mega estrenó este lunes "Salvando a Ema", su primera teleserie vertical, apostando por un formato especialmente diseñado para celulares y plataformas digitales.

La producción —parte del proyecto MegaShorts— debutó con capítulos de menos de dos minutos y rápidamente comenzó a generar reacciones positivas entre los usuarios en redes sociales, quienes destacaron principalmente el ritmo de la historia y la calidad visual de la apuesta.

La ficción es protagonizada por Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María, y sigue la historia de Mariana, una enfermera que intenta proteger a una bebé llamada Ema tras la muerte de su madre, en medio de una trama marcada por la ambición y el suspenso.

Usuarios destacaron el formato vertical y trama

En plataformas como Instagram, TikTok y X, varios comentarios apuntaron a que Mega logró adaptar exitosamente el clásico formato teleserie al consumo rápido en dispositivos móviles.

Entre las reacciones más repetidas estuvieron frases como:

“Está demasiado buena”

“Muy moderna la forma de grabar”

“Quedé metida altiro”

“Se hace corta, pero engancha muchísimo”

“Mega entendió perfecto el formato vertical”

Otros usuarios también valoraron el regreso de actores reconocidos a las producciones dramáticas y el tono intenso de la historia desde el primer capítulo.

¿Dónde ver Salvando a Ema?

La producción se encuentra disponible exclusivamente a través de las plataformas digitales de Mega, incluyendo Instagram, TikTok, YouTube Shorts y su sitio web oficial.

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