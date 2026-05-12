"Está demasiado buena": Los comentarios que dejó "Salvando a Ema", la primera teleserie vertical de Mega
- Por Paula Moreno | Meganoticias
Mega estrenó este lunes "Salvando a Ema", su primera teleserie vertical, apostando por un formato especialmente diseñado para celulares y plataformas digitales.
La producción —parte del proyecto MegaShorts— debutó con capítulos de menos de dos minutos y rápidamente comenzó a generar reacciones positivas entre los usuarios en redes sociales, quienes destacaron principalmente el ritmo de la historia y la calidad visual de la apuesta.
La ficción es protagonizada por Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María, y sigue la historia de Mariana, una enfermera que intenta proteger a una bebé llamada Ema tras la muerte de su madre, en medio de una trama marcada por la ambición y el suspenso.
Usuarios destacaron el formato vertical y trama
En plataformas como Instagram, TikTok y X, varios comentarios apuntaron a que Mega logró adaptar exitosamente el clásico formato teleserie al consumo rápido en dispositivos móviles.
Entre las reacciones más repetidas estuvieron frases como:
- “Está demasiado buena”
- “Muy moderna la forma de grabar”
- “Quedé metida altiro”
- “Se hace corta, pero engancha muchísimo”
- “Mega entendió perfecto el formato vertical”
Otros usuarios también valoraron el regreso de actores reconocidos a las producciones dramáticas y el tono intenso de la historia desde el primer capítulo.
¿Dónde ver Salvando a Ema?
La producción se encuentra disponible exclusivamente a través de las plataformas digitales de Mega, incluyendo Instagram, TikTok, YouTube Shorts y su sitio web oficial.
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