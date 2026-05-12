Joven perdió un testículo por negligencia médica y ahora el Fisco debe pagarle $30 millones
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió una demanda por indemnización de perjuicios, presentada a favor de un joven de 17 años que fue atendido en el Hospital Clínico de Magallanes, condenando al Fisco a pagar una indemnización de $30 millones de pesos, tras acreditarse una atención tardía que provocó la pérdida de un testículo al adolescente.
El caso tiene origen con la atención recibida por el joven, quien llegó por un cuadro de torsión testicular siendo intervenido 13 horas más tarde, lo que ocasionó la pérdida de uno de ellos.
El fallo hace énfasis en que el Estado tiene un deber de protección, especialmente cuando se trata de menores de edad en situaciones de urgencia. Asimismo, el tribunal advirtió una falta de servicio, esto teniendo en cuenta que el recinto de salud contaba con los antecedentes necesarios para actuar con urgencia. Debido a la tardanza se estableció un retraso injustificado que impidió una posible recuperación.Ir a la siguiente nota
La importancia de una atención a tiempo
El abogado querellante, Juan Srdanovic, valoró el fallo explicando que “esta sentencia reafirma que la responsabilidad del Estado en materia sanitaria no sólo se configura cuando existe certeza absoluta sobre el resultado final, sino también cuando una actuación tardía o negligente priva al paciente de una posibilidad real de recuperación o de evitar un daño irreversible”.
Además, el defensor hizo hincapié en que el fallo es un importante precedente nacional en materia de derechos de los pacientes y en la protección de niños y adolescentes en materia de salud y urgencia.
La Corte de Apelaciones concluyó que el daño moral sufrido por el adolecente debía ser indemnizado, atendida la magnitud de las consecuencias tanto físicas como psicológicas y sociales a raíz de la pérdida de su órgano, considerando además efectos futuros.
