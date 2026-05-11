El calvario de Amparo Noguera: Así operaba banda que la mantuvo "cautiva" durante 8 días y le robó casi $600 millones

11 may. 2026 - 22:40 hrs.

La actriz Amparo Noguera fue víctima de una millonaria estafa que la mantuvo "psicológicamente secuestrada" durante ocho días, entre el 1 y el 8 de octubre de 2025, según afirmó su defensa.

Una organización criminal que operaba parcialmente desde el interior de la cárcel de La Serena la engañó haciéndose pasar por ejecutivos bancarios y funcionarios de la PDI, logrando que realizara retiros y movimientos bancarios por cerca de $600 millones.

El caso, revelado en exclusiva por Mega Investiga, incluye imágenes de cámaras de seguridad del Banco de Chile, chats de WhatsApp y audios que documentan con precisión cada paso del engaño.

Así operaba la banda: Llamadas, presión y control total

Según explicó el subprefecto David Castro, jefe de la Bridec Metropolitana, se trata de una organización altamente estructurada.

"Es una organización delictual. Están las personas que hacen los llamados telefónicos, hay personas que concurren a los domicilios de las víctimas a retirar, ya sea dinero, alguna otra especie de valor, o inclusive las tarjetas de crédito o débito. Hay otras personas que se dedican a girar dinero", contó.

La sofisticación del engaño era tal que los delincuentes conocían datos bancarios privados de sus víctimas. "Estas personas han llegado al punto de que empiezan a conocer los tecnicismos, cambian la forma de hablar para generar una confianza con la víctima. Las víctimas están supuestamente hablando con un ejecutivo bancario, además les entregan información que solamente ellos tienen", añadió Castro.

En tanto, la fiscal Alejandra Godoy, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, confirmó que la banda "funcionaba con sujetos privados de libertad del penal de La Serena, que se hacían pasar por ejecutivos bancarios y lograban convencer a las víctimas para que les entregaran sus tarjetas bancarias, sus productos bancarios, y de esta manera las estafaban con sumas realmente millonarias e impactantes".

Ocho días de pesadilla

Las cámaras de seguridad del Banco de Chile captaron a Amparo Noguera en al menos tres sucursales distintas durante esa semana: en Ahumada 351, en Apoquindo 3721 en Las Condes, y nuevamente en el centro de Santiago. En los videos se la ve nerviosa, cruzando los brazos, mirando el suelo, revisando constantemente su teléfono, mientras retiraba fajos y fajos de billetes para entregar a los estafadores.

Los chats con el supuesto ejecutivo bancario —identificado como "Andrés Rivas"— muestran instrucciones precisas y presión constante desde temprano en la mañana hasta la medianoche. El 3 de octubre, por ejemplo, la instrucción fue retirar más de $100 millones. El 2 de octubre, $48,5 millones más un crédito adicional. En total, los movimientos durante esa semana superaron los $500 millones.

El "secuestro psicológico": Aislada de todos

El abogado de Amparo Noguera, Alejandro Awad, explicó la técnica usada por la banda: "Fue capturada psicológicamente por un grupo de personas que le infundió pánico y se encargaron de que Amparo no tuviera el espacio mental o la libertad para poder contarle la situación que estaban viviendo a ninguna de sus personas cercanas. Lo que permitió que pudieran perpetrar un fraude tan cuantioso", señaló.

Awad también detalló un elemento clave del control: "Esta gente le facilitó un teléfono para estar conectados con ellos permanentemente. Les decían que era una cuestión de seguridad vital para su persona. Y fue como estar en una pesadilla".

El aislamiento era tan profundo que durante esos días Amparo también debió enfrentar los últimos días de vida de su padre, el reconocido actor Héctor Noguera.

Operaban desde la cárcel y financiaban su vida con el dinero robado

La fiscal Godoy reveló que los sujetos privados de libertad usaban el dinero de las víctimas para mantener a sus familias fuera del penal.

Uno de los condenados, Juan Carlos Pino Muñoz, identificado como el chofer de la banda encargado de trasladar a los falsos funcionarios a los domicilios de las víctimas, fue clave para el avance de la investigación. "A través de sus declaraciones logró la detención de otros sujetos y esclarecer ciertos puntos de la investigación", señaló la fiscal. Pino fue condenado a 5 años en libertad vigilada intensiva.

Su cómplice, Nicole Fernández Camacho, recibió una condena de 5 años de cárcel. Ambos fueron acusados además de haber viajado a Colombia con el dinero de las víctimas para realizarse cirugías estéticas. A los dos se les incautaron 7 automóviles por un total de $41 millones. La Fiscalía ha identificado a 13 integrantes de la organización, de los cuales 11 ya han sido formalizados, la mayoría en prisión preventiva.

¿Hubo filtración desde el banco?

Una de las preguntas que sigue abierta es cómo la banda accedía a información bancaria privada de sus víctimas. El subprefecto Castro señaló que "se está viendo si hay algún tipo de participación de parte de algún funcionario del banco o si esto es a través de compra de información privilegiada".

Por su parte, el abogado Awad apuntó que "el denominador común, al menos de la primera cama de víctimas detectadas, era que todas ellas eran clientes de un banco en particular. Lo que resta por saber es cómo se filtró la información eventualmente desde el banco o por alguna otra vía".

Una ejecutiva de inversiones del Banco de Chile fue desvinculada a los pocos días de conocerse el caso de Amparo. Awad fue cauto: "Es muy pronto para decirlo, pero probablemente hay una serie de incumplimientos de los protocolos". El banco declinó entregar declaraciones a Mega Investiga.

Tras el caso de Amparo Noguera, han surgido cerca de 20 víctimas adicionales de la misma banda. La situación de todas ellas es doblemente dramática. Según la fiscal Godoy: "Lo fuerte para las víctimas es que no solo perdieron prácticamente todo su patrimonio, sino que además todas han sido demandadas por los bancos para efecto de que hagan la devolución de estos dineros".

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