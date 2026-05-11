Renuncia subsecretario de Ciencia Rafael Araos tras diferencias con ministra Lincolao: Se habría negado a firmar despidos

11 may. 2026 - 23:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno informó este lunes la renuncia de Rafael Araos al cargo de subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en medio de una serie de diferencias internas con la ministra Aisén Etcheverry Lincolao.

La salida fue confirmada a través de un breve comunicado oficial difundido por Presidencia, en el que también adelantaron quién será su reemplazo momentáneo.

¿Qué dijo el Gobierno?

"El Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó este lunes la renuncia de Rafael Araos, subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”, señala el texto.

Desde el Ejecutivo además agradecieron "su trabajo durante este período" y le desearon "mucho éxito en sus próximos desafíos".

Mientras se designa a su reemplazo, el cargo será subrogado por Carolina Rossi, actual jefa de la División de Tecnología Emergente.

Renuncia se da tras tensiones internas

Según reportó La Tercera, la salida de Araos ocurrió luego de un fuerte desencuentro con la ministra Lincolao, relacionado con desvinculaciones al interior de la cartera que involucraban a cerca de 40 personas, lo que cerca de un 30% de la dotación total.

De acuerdo a ese medio, el ahora exsubsecretario se habría negado a firmar despidos solicitados desde el ministerio, situación que terminó profundizando las diferencias con la secretaria de Estado.

Junto a él concretaron su salida la jefa de gabinete, Camila Skewes; y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle.