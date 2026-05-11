"Espero que eso ocurra pronto": Canciller Pérez Mackenna busca restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela

11 may. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las promesas de campaña más importantes del Presidente José Antonio Kast fue el control de la migración irregular en el país, cuestión que se ha visto dificultada ante el congelamiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Tensión diplomática entre Chile y Venezuela

En agosto de 2024 se concretó la salida del embajador chileno en dicho país, el principal emisor de migrantes en Chile, luego de que el Gobierno de Gabriel Boric se negara a reconocer los resultados de las elecciones que le dieron un nuevo mandato a Nicolás Maduro.

A esto se sumó el cierre definitivo de los consulados en enero de 2025, lo que terminó afectando las coordinaciones necesarias entre ambos gobiernos a la hora de procesar la expulsión y recibimiento de migrantes.

"Espero que eso ocurra pronto"

Atendiendo esta dificultad y la necesidad de cumplir con la promesa del Presidente Kast, el canciller Francisco Pérez Mackenna anunció en entrevista con Radio Infinita que están trabajando en recomponer la relación diplomática con Venezuela.

"Hemos tenido conversaciones, esto partió en la Celac, cuando tuve la oportunidad de estar con el canciller de Venezuela, lo conversamos, y desde entonces hemos mantenido un canal abierto (para restablecer relaciones diplomáticas)", explicó el ministro de Relaciones Exteriores en el programa "Ahora es Cuando".

"Hemos enviado una nota justamente solicitando esto y estamos a la espera de que podamos sentarnos a negociar los detalles. Espero que eso ocurra pronto, pero no depende solo de nosotros. Nuestra disposición está y nuestra necesidad, ciertamente, también está presente", añadió el canciller.

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