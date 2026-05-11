De la consola a la guerra: nueva escuela del Ejército de Estados Unidos entrena a la próxima generación de guerreros digitales

11 may. 2026 - 13:05 hrs.

En las instalaciones de Fort Stewart (Georgia), el Ejército de Estados Unidos prepara a sus nuevos operadores de drones con un moderno entrenamiento, el cual les permite aprender a dominar estas veloces aeronaves para enfrentar los retos bélicos actuales.

La formación ocurre en el Centro de Excelencia para Vehículos No Tripulados de Marne, un complejo operativo donde se les exige a los reclutas decenas de horas de práctica virtual antes de trabajar con equipos reales, para garantizar una altísima precisión táctica.

¿En qué consiste el nuevo entrenamiento del Ejército de Estados Unidos?

La primera fase se basa en los estudios del espacio aéreo y controles de vuelo, donde se requiere completar de 40 a 50 horas de operación con drones en realidad virtual. Para ello, utilizan un simulador colectivo de 60 asientos, donde los soldados integran ataque aéreo con artillería y equipos blindados a la práctica, según Military Times.

En la segunda fase, los reclutas inician sus primeros vuelos al aire libre en pistas de obstáculos. Así, los instructores expertos se enfocan en maniobras básicas y recolección de información del entorno, donde son más comunes los drones de visión en primera persona (FPV).

Foto: U.S. Army

La tercera fase incorpora circuitos aéreos cronometrados y vuelos sin línea de visión directa en el bosque, para llevar al límite todas las capacidades operativas de las tropas. También se plantean escenarios de misiones reales de reconocimiento.

El programa termina en la cuarta fase con el uso de drones unidireccionales (kamikazes), diseñados para detonar al impactar contra los objetivos. Aquí, las maniobras alcanzan grandes altitudes y requieren siempre coordinación constante con los controladores del tráfico aéreo.

Asimismo, la experiencia previa en videojuegos de disparos como Call of Duty facilita el dominio de estas aeronaves, porque los reclutas trasladan sus ágiles reflejos digitales al campo de batalla real. El Ejército aprovecha este talento generacional para transformar a los gamers en guerreros con precisión letal.

Todo sobre Estados Unidos